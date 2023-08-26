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В Финляндии осторожно отреагировали на шутки Медведева о финнах

1:31
Мир

В Финляндии обратили внимание на шутки о финнах заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Издание Etelä-Suomen Sanomat их перепечатало. Правда, без каких-либо комментариев на этот счёт.

В Финляндии осторожно отреагировали на шутки Медведева о финнах
Фото: Creativecommons

В посте, опубликованном Дмитрием Медведевым в соцсети X (ранее Twitter), вымышленные персонажи Пекка и Матти обсуждают независимость Финляндии.

"Пекка, почему же мы так боимся русских?" — начинается диалог. Пекка отвечает, что русские — агрессоры и варвары. Тогда Матти задается вопросом, кто создал независимую Финляндию.

"Был такой русский, Матти, которого звали Ленин", — отвечает Пекка.

В более ранней публикации Медведева те же персонажи обсуждали членство Финляндии в НАТО, напоминает финское издание (перевод "ИноСМИ").

И тоже воспроизводит и эту публикацию зампредседателя Совбеза России.

Отмечается также, что к публикации были прикреплены изображения двух пухлых мужчин с открытыми ртами. Не без некоторой язвительности Etelä-Suomen Sanomat предполагает, что это должно быть и есть те самые "Матти" и "Пекка".

Добавим, что догадка авторов материала верна, хотя особых усилий, чтобы прийти к такому выводу, и не требовалось.

В остальном финское издание воздерживается от более подробных комментариев, по сути ограничившись пересказом этих постов.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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