Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.
Таким образом, как предполагается, будет исполнен приговор в отношении Юджина Смита, которого не удалось лишить жизни с помощью смертельной инъекции.
"Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии", — сообщает агентство Associated Press.
Для этого местная генеральная прокуратура уже обратилась к верховному суду штата за соответствующим разрешением.
Азотная гипоксия возникает, когда заключенного заставляют дышать только азотом, лишая его кислорода, что приводит к смерти.
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