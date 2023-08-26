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AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота

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Мир

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Фото: "Relinquished | The execution room" by James Kerwin Photographic is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом, как предполагается, будет исполнен приговор в отношении Юджина Смита, которого не удалось лишить жизни с помощью смертельной инъекции.

"Алабама планирует его казнить с помощью азотной гипоксии", — сообщает агентство Associated Press.

Для этого местная генеральная прокуратура уже обратилась к верховному суду штата за соответствующим разрешением.

Азотная гипоксия возникает, когда заключенного заставляют дышать только азотом, лишая его кислорода, что приводит к смерти.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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