В Курске установят мемориал о массовом расстреле мирных жителей во время ВОВ

В Знаменской роще будет установлен памятник мирным жителям, погибшим во время массовых расстрелов в Курске во время оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Решение было озвучено в ходе оперативного совещания областного правительства губернатором региона Романом Старовойтом.

Фото: https://kartinkin.net/pics/19676-dostoprimechatelnosti-kurska.html

Выбранное место для установки памятника — окраина оврага в пределах Знаменской рощи. Сначала территория будет очищена от густой растительности, особенно в той части, где уже проводились поисковые раскопки. Как только все раскопки будут завершены и останки извлечены, будет сооружен памятник в память о тех, кто пострадал, был зверски убит и похоронен там. Это место является мрачным напоминанием о зверствах, совершенных нацистами во время их оккупации, включая хаотичное захоронение тел в яме.

В ходе недавней межрегиональной поисковой экспедиции, проведенной в августе, в Знаменской роще были обнаружены останки 164 человек, включая младенцев. Вызывает тревогу тот факт, что в процессе извлечения были очевидны признаки пыток, жестокого обращения и медицинских экспериментов. Более 50 комплектов останков свидетельствовали о трепанации черепа — процедуре, проведенной с использованием специализированных инструментов.

В период с 2005 по 2010 год поисковые группы обнаружили останки 2728 мирных жителей, которые были казнены немецкими и венгерскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Эти останки были захоронены у мемориала "Жертвам фашизма" в Курске.

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