Россия надеется, что Япония разрешит взять пробы в районе сброса воды с "Фукусимы"

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Россия надеется на то, что Япония проявит полную прозрачность в вопросе сброса воды из АЭС "Фукусима" и позволит брать пробы для анализа. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи этой всемирной организации, сообщает ТАСС.

Фото: creativecommons

"В связи с запущенным японской стороной процессом сброса в океан воды с атомной электростанции "Фукусима-1" хотим подчеркнуть, что Российская Федерация внимательно отслеживает, как развивается ситуация, — сказал дипломат. — Рассчитываем, что Токио проявит полную транспарентность в отношении влияния данного процесса на состояние окружающей среды и предоставит заинтересованным государствам всю необходимую информацию, а также обеспечит возможность взятия ими проб в районе сброса"

Компания "Токио Электрик Пауэр" объявила 24 августа, что японские эксперты начали сброс первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды из АЭС "Фукусима-1" в океан. Согласно данным измерений, проведенным, вода, подготовленная к сбросу, была достаточно разбавлена морской водой.

Главное таможенное управление Китая объявило о полной приостановке импорта морепродуктов из Японии с 24 августа из-за беспокойства по поводу сброса радиоактивных вод.

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