Начиная с 24 августа, Китай предпринял шаг по полной приостановке импорта морепродуктов, произведённых в Японии, из-за опасений, возникших в связи со сбросом радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима", на которой в 2011 году произошла крупная авария. С таким заявлением выступило Главное таможенное управление Китайской Народной Республики, сообщает РИА Новости.
Решение Китая направлено на снижение любого потенциального риска радиоактивного заражения продуктов питания из-за сброса зараженной воды с японского ядерного объекта.
Компания TERSO, ответственная за атомную электростанцию "Фукусима-1", инициировала процесс сброса воды с объекта в океан после разбавления ее морской водой.
Атомная электростанция "Фукусима-1" пережила катастрофу в 2011 году после мощного цунами, обрушившегося на Японию. Эта катастрофа привела к отключению систем электроснабжения и охлаждения на станции, что привело к расплавлению ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков и нарушению их защитных оболочек. В результате произошли взрывы водорода, которые привели к повреждению четвертого энергоблока.
В начале августа и Китай, и Россия передали Японии перечень технических проблем, связанных с намерением японского правительства сбросить радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в океан.
Ранее жители Японии выразили недовольство разъяснениями правительства относительно сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.
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