Китай приостанавливает импорт водных продуктов из Японии

1:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Начиная с 24 августа, Китай предпринял шаг по полной приостановке импорта морепродуктов, произведённых в Японии, из-за опасений, возникших в связи со сбросом радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима", на которой в 2011 году произошла крупная авария. С таким заявлением выступило Главное таможенное управление Китайской Народной Республики, сообщает РИА Новости.

Фото: traveltimes .ru

Решение Китая направлено на снижение любого потенциального риска радиоактивного заражения продуктов питания из-за сброса зараженной воды с японского ядерного объекта.

Компания TERSO, ответственная за атомную электростанцию "Фукусима-1", инициировала процесс сброса воды с объекта в океан после разбавления ее морской водой.

Атомная электростанция "Фукусима-1" пережила катастрофу в 2011 году после мощного цунами, обрушившегося на Японию. Эта катастрофа привела к отключению систем электроснабжения и охлаждения на станции, что привело к расплавлению ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков и нарушению их защитных оболочек. В результате произошли взрывы водорода, которые привели к повреждению четвертого энергоблока.

В начале августа и Китай, и Россия передали Японии перечень технических проблем, связанных с намерением японского правительства сбросить радиоактивную воду с атомной электростанции "Фукусима" в океан.

Ранее жители Японии выразили недовольство разъяснениями правительства относительно сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.

Мы уже писали, что разрешение США Японии сливать воду с АЭС отравит Тихий океан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.