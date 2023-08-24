Произошло столкновение танкера с газом и нефтяного танкера в Суэцком канале

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В одном из самых важных событий для мирового транспорта — столкновения танкера с газом и нефтяного танкера в канале Суэцком канале.

Фото: "Oil Tanker in the Bosphorus" by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Несмотря на небольшое задержку, вызванное этим инцидентом, восстановление движения уже осуществлено.

Инцидент и его последствия

Столкновение произошло в начале среды и затронуло судно BW Lesmes, перевозившее газ, и судно Burri, перевозившее нефть. Длина BW Lesmes составляет 295 метров, в то время как Burri немного меньше — 250 метров.

Происшествие было вызвано внезапной остановкой BW Lesmes около километра 144 канала из-за технической неисправности, что привело к потере контроля над судном. В то же время, сильное течение столкнуло судно Burri с BW Lesmes.

Восстановление нормальной навигации

Несмотря на инцидент, управляющая организация Суэцкого канала ожидала, что навигация будет восстановлена в ближайшие "часы". Информация подтверждает, что движение по Суэцкому каналу уже восстановлено.

Президент и директор по операциям канала Суэц, Оссама Раби, заявил:

"Мы занимаемся устранением последствий происшедшего инцидента, и движение в Канале будет восстановлено в обоих направлениях в ближайшие часы".

Раби также сообщил, что буксиры прибыли на место и сначала привязали Burri, а затем перебросили BW Lesmes, который уже удален от судового пути.

Нормальная навигация будет возобновлена после того, как Burri будет перемещен. Первоначальные инспекции не выявили значительных повреждений или случаев загрязнения.