Welt*: ВСУ разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны

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Украинские вооружённые силы разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны. Об этом заявил генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер в беседе с Die Welt*.

Фото: Стоп-кадр с видео

Описать такую тактическую ситуацию в динамичном бою реалистично всегда сложно. Однако можно увидеть, что сильных изменений не произошло, если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, отметил военный.

По словам немецкого офицера, ВСУ совершают ошибку, продолжая борьбу с "этой блестящей системой защиты" лобовыми атаками.

Генерал добавил, что он настроен пессимистично и полагает, что Киеву не удастся взять в свои руки Мелитополь до зимы, нарушив в долгосрочной перспективе линии снабжения русских.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.