Читатели Welt* раскритиковали Бербок за слова о вступлении Финляндии в НАТО из-за России

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о причине присоединения Финляндии к НАТО раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt*. По словам немецкого министра, этого не произошло бы, если бы "Россия не нарушила все правила международного и европейского порядка".

Пользователи считают иначе.

Один из комментаторов заявил, что Бербок следует задумываться время от времени, что она говорит, а не подливать постоянно масло в огонь.

Другой читатель напомнил о моментах, когда следует сдерживаться, и добавил, что это не про Бербок.

"Низкий уровень образования нашего министра иностранных дел опасен", — констатировал третий пользователь.

Четвёртый предположил, что если она будет продолжать в том же духе, то Германии грозит беда.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.

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