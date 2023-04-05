Нынешний год станет прологом для более крупных потрясений, ожидающих человечество. Таким мнением поделился предсказавший пандемию прогнозист Константин Дараган.
По его версии, 2023 год станет ключевым в цепочке событий, которые произойдут в ближайшие десятилетия и изменят мировое устройство. Он считает, что блок НАТО на Украине не остановится, его аппетиты распространятся ещё дальше. И со стороны альянса будет выдвинут ультиматум России, касающийся специальной военной операции.
Напряжение, которое будет нарастать, в итоге может привести к третьей мировой, считает экстрасенс. Предсказатель убеждён, что разворачиваться всё не будет одномоментно.
Власти России вынуждены будут перенести столицу в Сибирь из-за приближающихся границ НАТО, считает Дараган. Реальное столкновение с силами альянса может случиться примерно в 2028–2029 годах, заключил он.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.