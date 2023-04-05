Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на Запорожском фронте
РИА Новости: учёные заявили, что форма сердца указывает на наличие заболеваний
Военкор Сладков: российские спецслужбы знают, как "выкосить" всё украинское подполье
Российский огнемётчик с позывным "Шмель" сжёг расчёт ВСУ с расстояния в 1100 метров
Рогов: заявления киевских властей о готовящейся эвакуации в Запорожье — ложные вбросы
Reuters: командование НАТО даст старт контрнаступлению Украины
Bloomberg: Золото удерживает рост выше $ 2000 на фоне большого падения доллара
Почему россияне всё больше тратят на такси
РВ: армия России наступает у Кременной при мощной поддержке артиллерии и ночных дронов

Прогнозист Дараган: в 2023 году НАТО выдвинет России ультиматум, касающийся СВО

1:04
Мир

Нынешний год станет прологом для более крупных потрясений, ожидающих человечество. Таким мнением поделился предсказавший пандемию прогнозист Константин Дараган.

Прогнозист Дараган: в 2023 году НАТО выдвинет России ультиматум, касающийся СВО

По его версии, 2023 год станет ключевым в цепочке событий, которые произойдут в ближайшие десятилетия и изменят мировое устройство. Он считает, что блок НАТО на Украине не остановится, его аппетиты распространятся ещё дальше. И со стороны альянса будет выдвинут ультиматум России, касающийся специальной военной операции.

Напряжение, которое будет нарастать, в итоге может привести к третьей мировой, считает экстрасенс. Предсказатель убеждён, что разворачиваться всё не будет одномоментно.

Власти России вынуждены будут перенести столицу в Сибирь из-за приближающихся границ НАТО, считает Дараган. Реальное столкновение с силами альянса может случиться примерно в 2028–2029 годах, заключил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Артамонов честно про коллективный Запад и его гнилую суть
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО

Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.

РВ: военные РФ сожгли колонну пытавшейся атаковать бронетехники НАТО
CNN: Трамп находится под арестом в суде Нью-Йорка и ждёт предъявления обвинений
Трамп находится под арестом и ждёт предъявления обвинений
В России катастрофически не хватает медиков
ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине — Шурыгин
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Наступление на Артёмовск армия РФ замедлила специально
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Обнаружен новый страшный вирус со смертностью 90%
Последние материалы
Bloomberg: Золото удерживает рост выше $ 2000 на фоне большого падения доллара
Контейнеры из-под яиц, втулки от туалетной бумаги и другие вещи, которые дачникам лучше не выбрасывать
Почему россияне всё больше тратят на такси
РВ: армия России наступает у Кременной при мощной поддержке артиллерии и ночных дронов
Полковник Кларк рассказал, как США готовили армию Украины к войне с Россией
Врач Сапего: бесконтрольный приём аспирина провоцирует разрыв сосудов и кровоизлияние внутрь мозга
EUobserver: ЕС получил сразу три плохие новости, пережив зиму без российского газа
Илон Маск продаёт пиво Tesla в честь берлинской Gigafactory по цене более $30 за бутылку
Битва на Чудском озере: Александр Невский - православный рыцарь
Арест Трампа — заявка США на получение статуса банановой республики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников