Прогнозист Дараган: в 2023 году НАТО выдвинет России ультиматум, касающийся СВО

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Нынешний год станет прологом для более крупных потрясений, ожидающих человечество. Таким мнением поделился предсказавший пандемию прогнозист Константин Дараган.

По его версии, 2023 год станет ключевым в цепочке событий, которые произойдут в ближайшие десятилетия и изменят мировое устройство. Он считает, что блок НАТО на Украине не остановится, его аппетиты распространятся ещё дальше. И со стороны альянса будет выдвинут ультиматум России, касающийся специальной военной операции.

Напряжение, которое будет нарастать, в итоге может привести к третьей мировой, считает экстрасенс. Предсказатель убеждён, что разворачиваться всё не будет одномоментно.

Власти России вынуждены будут перенести столицу в Сибирь из-за приближающихся границ НАТО, считает Дараган. Реальное столкновение с силами альянса может случиться примерно в 2028–2029 годах, заключил он.

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