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Экспедиция Таниты Нонсрирачи обнаружила древних паразитов в отпечатке копролита

2:18
Мир

Древние паразиты, сохранившиеся в отпечатках дефекации водного хищника более 200 миллионов лет назад, были обнаружены учеными.

Экспедиция Таниты Нонсрирачи обнаружила древних паразитов в отпечатке копролита
Фото: "Presently pondering petrified places. by Nate Loper • #ArizonaGuide ️ is licensed under CC BY 2.0.

Древний хищник и его инфекции паразитами

Древний хищник, предположительно вымершее существо, называемое фитозавром, был заражен нематодами и несколькими другими видами паразитов.

В то время как паразиты являются обычной и важной частью экосистем, древние паразиты сложно изучать, потому что они часто обитали в мягких тканях своего хозяина, которые редко сохраняются в виде ископаемых, по словам исследователей.

Отпечатки древних паразитов в ископаемых отпечатках

Однако возможно найти следы паразитов в окаменевших отпечатках копролита. В данном исследовании, опубликованном в среду в журнале PLOS ONE, исследователи описывают доказательства паразитов в копролите позднетриасового периода из образования Хуай Хин Лат в Таиланде, которому более 200 миллионов лет.

Под руководством Танита Нонсрирача из университета Махасаракхам в Таиланде, участники команды изучили копролит, который имеет цилиндрическую форму и более 7 сантиметров (почти 3 дюйма) в длину.

Микроскопический анализ тонких секций копролита выявил шесть круглых органических структур длиной от 50 до 150 микрометров.

Одна из них имела овальную форму и толстую оболочку. Исследователи идентифицировали ее как яйцо паразитического нематодного червя.

Остальные, похоже, были дополнительными яйцами червя или какого-то вида протозойных кист. Это первая запись о паразитах в территориальном позвоночнике периода позднего триаса в Азии, сказали исследователи в пресс-релизе журнала.

Это редкий взгляд на жизнь древнего животного, которое, по всей видимости, было заражено несколькими паразитами.

Вклад в научное понимание распространения и экологии паразитов

Это открытие, дополняющее несколько известных примеров яиц нематод, сохраненных в копролитах мезозойских животных, считается значительным вкладом в научное понимание распределения и экологии этих паразитов.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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