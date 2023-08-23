Экспедиция Таниты Нонсрирачи обнаружила древних паразитов в отпечатке копролита

Древние паразиты, сохранившиеся в отпечатках дефекации водного хищника более 200 миллионов лет назад, были обнаружены учеными.
Древний хищник, предположительно вымершее существо, называемое фитозавром, был заражен нематодами и несколькими другими видами паразитов.
В то время как паразиты являются обычной и важной частью экосистем, древние паразиты сложно изучать, потому что они часто обитали в мягких тканях своего хозяина, которые редко сохраняются в виде ископаемых, по словам исследователей.
Однако возможно найти следы паразитов в окаменевших отпечатках копролита. В данном исследовании, опубликованном в среду в журнале PLOS ONE, исследователи описывают доказательства паразитов в копролите позднетриасового периода из образования Хуай Хин Лат в Таиланде, которому более 200 миллионов лет.
Под руководством Танита Нонсрирача из университета Махасаракхам в Таиланде, участники команды изучили копролит, который имеет цилиндрическую форму и более 7 сантиметров (почти 3 дюйма) в длину.
Микроскопический анализ тонких секций копролита выявил шесть круглых органических структур длиной от 50 до 150 микрометров.
Одна из них имела овальную форму и толстую оболочку. Исследователи идентифицировали ее как яйцо паразитического нематодного червя.
Остальные, похоже, были дополнительными яйцами червя или какого-то вида протозойных кист. Это первая запись о паразитах в территориальном позвоночнике периода позднего триаса в Азии, сказали исследователи в пресс-релизе журнала.
Это редкий взгляд на жизнь древнего животного, которое, по всей видимости, было заражено несколькими паразитами.
Это открытие, дополняющее несколько известных примеров яиц нематод, сохраненных в копролитах мезозойских животных, считается значительным вкладом в научное понимание распределения и экологии этих паразитов.
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