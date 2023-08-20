Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, сколько истребителей F-16 Нидерланды пообещали передать Киеву.
По словам президента Украины, речь идёт о 42 самолётах. Об этом Зеленский написал в своём Telegram-канале по завершению встречи с премьер-министром страны Марком Рютте.
Украинский президент подчеркнул, что самолёты F-16 "усилят воздушный щит" страны, и это, по его словам, "только начало".
"Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", — написал Зеленский.
До этого украинский лидер уже назвал заключённую с Нидерландами договорённость "прорывной", отметив, что наконец-то в плане истребителей речь шла о "конкретике".
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