Зеленский сообщил о "прорывной договорённости" по поводу истребителей F-16 для Киева

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Киеву удалось договориться с Нидерландами насчёт поставки американских истребителей F-16. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Фото: edition.cnn.com

Лидер Украины назвал состоявшийся разговор с премьер-министром Нидерландов "конкретикой" и "прорывной договорённостью".

"F16. прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды!", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Также Зеленский выразил слова благодарности всем причастным к решению вопроса о передаче самолётов Украине.

Посещение Нидерландов стало частью мирового турне Зеленского, в ходе которого он заручается поддержкой западных стран в плане военной и финансовой помощи Киеву.