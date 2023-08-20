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Зеленский сообщил о "прорывной договорённости" по поводу истребителей F-16 для Киева

0:52
Мир

Киеву удалось договориться с Нидерландами насчёт поставки американских истребителей F-16. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил о "прорывной договорённости" по поводу истребителей F-16 для Киева
Фото: edition.cnn.com

Лидер Украины назвал состоявшийся разговор с премьер-министром Нидерландов "конкретикой" и "прорывной договорённостью".

"F16. прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды!", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

Также Зеленский выразил слова благодарности всем причастным к решению вопроса о передаче самолётов Украине.

Посещение Нидерландов стало частью мирового турне Зеленского, в ходе которого он заручается поддержкой западных стран в плане военной и финансовой помощи Киеву.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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