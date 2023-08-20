Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Die Welt: Украине нужно мобилизовать три миллиона человек для победы над Россией
Экс-советник Кучмы Соскин обратился к депутатам Рады с призывом что-то сделать с "психическим неадекватом" Зеленским
Погибшая участница шоу "Пацанки" Михайлова хотела начать жизнь с чистого листа
В Рязани обнаружено тело участницы телешоу "Пацанки" Михайловой
Украинский волонтёр Хома попросил денег на мешки для "двухсотых"
Командующий ВВС ВСУ Олещук: американский истребитель F-16 уже садился на аэродромах Украины
В бельгийском городе Льеж начались беспорядки из-за убийства водителя сотрудниками полиции
Анпилогов рассказал, как изменится спецоперация осенью: "Осталось две недели"
Foreign Policy: Запад переоценил способности Украины противостоять России

Зеленский вместе с супругой прилетел в Нидерланды

0:45
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды для того, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Рютте.

Зеленский вместе с супругой прилетел в Нидерланды
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

О своём визите сообщил сам украинский лидер в своём Telegram-канале, отметив, что цель его поездки — это поставка истребителей F-16 Киеву.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины", — написал Зеленский.

Украинский президент добавил, что намерен обсудить с голландским премьером также свою "формулу мира", и "ответственность", которую несёт Россия в украинском конфликте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Супер-снайпер ВСУ с позывным "Молния" ликвидирована на Украине

В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.

Боец "Отважных" в ходе дуэли ликвидировал "супер-снайпера" ВСУ Ариану с позывным "Молния"
Обнаружены американцы, которые могли погибнуть вместе с ЗРК Patriot под Киевом
Версия: вместе с ЗРК Patriot на Украине погиб персонал авиабазы "Тинкер" в Оклахоме
В Сети появились кадры мощного взрыва после удара ракеты в Чернигове
В Турции назвали критерии отбора в БРИКС
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
В Лондоне хотят, чтобы Россия соблюдала налоговую конвенцию с Британией
В Чернигове нанесён удар по зданию СБУ ракетами "Искандер"
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
"Луна-25" не сможет доказать высадку астронавтов США
Последние материалы
В Рязани обнаружено тело участницы телешоу "Пацанки" Михайловой
Украинский волонтёр Хома попросил денег на мешки для "двухсотых"
Командующий ВВС ВСУ Олещук: американский истребитель F-16 уже садился на аэродромах Украины
В бельгийском городе Льеж начались беспорядки из-за убийства водителя сотрудниками полиции
Анпилогов рассказал, как изменится спецоперация осенью: "Осталось две недели"
Гамбургеры в СССР: почему провалилась идея Микояна
Foreign Policy: Запад переоценил способности Украины противостоять России
В Чернигове после взрыва пропал без вести сотрудник разведки BND, отвечавший за космическую связь
Роскосмос: станция "Луна-25" столкнулась с Луной и потерпела крушение
Специалист допустил падение АМС "Луна-25" из-за отсутствия связи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников