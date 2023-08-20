Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды для того, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Рютте.
О своём визите сообщил сам украинский лидер в своём Telegram-канале, отметив, что цель его поездки — это поставка истребителей F-16 Киеву.
"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины", — написал Зеленский.
Украинский президент добавил, что намерен обсудить с голландским премьером также свою "формулу мира", и "ответственность", которую несёт Россия в украинском конфликте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети сообщают об уничтожении "элитной" снайперши ВСУ Арины с позывным "Молния". Это произошло на Сватовском направлении 7 августа.