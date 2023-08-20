Зеленский вместе с супругой прилетел в Нидерланды

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Украинский президент Владимир Зеленский прилетел в Нидерланды для того, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Рютте.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

О своём визите сообщил сам украинский лидер в своём Telegram-канале, отметив, что цель его поездки — это поставка истребителей F-16 Киеву.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос — F-16 для Украины", — написал Зеленский.

Украинский президент добавил, что намерен обсудить с голландским премьером также свою "формулу мира", и "ответственность", которую несёт Россия в украинском конфликте.