Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о скором окончании конфликта на Украине

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинская армия обессилена, обескровлена и растеряла боевой потенциал, а значит финал украинского конфликта не за горами.

Фото: "File:Scott Ritter by David Shankbone.jpg" by David Shankbone is licensed under CC BY-SA 3.0.

Такое заявление сделал бывший американский морской пехотинец, разведчик, майор Скотт Риттер.

"Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперед. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта", — уточнил он в беседе с журналистом канала Daily Planet.

Боевой эффективности украинской армии хватит до конца лета, в лучшем для Киева случае, до начала осени, уверен Риттер.

ВС России давят ВСУ "по всем фронтам", а значит киевскому режиму пора смириться с потерей территорий, которые вернулись к РФ, резюмировал военный эксперт.