Украинская армия обессилена, обескровлена и растеряла боевой потенциал, а значит финал украинского конфликта не за горами.
Такое заявление сделал бывший американский морской пехотинец, разведчик, майор Скотт Риттер.
"Украинцы будут не в состоянии собрать достаточную боевую силу, как-либо проявить себя и двигаться вперед. Мы наблюдаем финальную стадию этого конфликта", — уточнил он в беседе с журналистом канала Daily Planet.
Боевой эффективности украинской армии хватит до конца лета, в лучшем для Киева случае, до начала осени, уверен Риттер.
ВС России давят ВСУ "по всем фронтам", а значит киевскому режиму пора смириться с потерей территорий, которые вернулись к РФ, резюмировал военный эксперт.
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