Сражавшийся на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) известный актёр Алексей Хильский скончался 18 августа в возрасте 35 лет. Об этом пишут украинские СМИ.
Смерть артиста подтвердила на своей странице в соцсети и его супруга Надежда.
Хильский снимался в сериалах "Вызов", "Подкидыши", "Нюхач", в украинском ремейке "Ментовских войн" и адаптации турецкого сериала "На твоей стороне".
Причиной смерти стало полученное на фронте во время боевого задания ранение.
Ранее стало известно о ликвидации бойцом "Отважных" в ходе дуэли "супер-снайпера" ВСУ Арианы с позывным "Молния".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мошенница выудила у раненого ветерана почти два миллиона рублей.