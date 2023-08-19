Погиб актёр Алексей Хильский, служивший в ВСУ

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Сражавшийся на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ) известный актёр Алексей Хильский скончался 18 августа в возрасте 35 лет. Об этом пишут украинские СМИ.

Фото: Кадр из видео с канала YouTube MEL Actors Management

Смерть артиста подтвердила на своей странице в соцсети и его супруга Надежда.

Хильский снимался в сериалах "Вызов", "Подкидыши", "Нюхач", в украинском ремейке "Ментовских войн" и адаптации турецкого сериала "На твоей стороне".

Причиной смерти стало полученное на фронте во время боевого задания ранение.

Ранее стало известно о ликвидации бойцом "Отважных" в ходе дуэли "супер-снайпера" ВСУ Арианы с позывным "Молния".

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