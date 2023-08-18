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Эксперты назвали лучший ответ на атаки по Москве: разнести Бескидский тоннель

1:02
Мир

Украинский беспилотник, повредивший нежилое здание в Москве, и морской дрон ВСУ, пытавшийся атаковать корабль Черноморского флота — беспокоящие атаки Киева для получения медийного эффекта.

Эксперты назвали лучший ответ на атаки по Москве: разнести Бескидский тоннель
Фото: "File:Бескидський тунель, 552.jpg" by mtu.gov.ua is licensed under CC BY 4.0.

Тем не менее, украинская сторона должна получить достойный ответ на свою агрессию, уверены военные аналитики.

"Лучшим ответом на такие атаки будет продолжение кампании по системному уничтожению украинской портовой и промышленной инфраструктуры", — предложил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В качестве мишеней для высокоточных ракет ВКС РФ стоит выбрать центральные энергоузлы на Украине и главную транспортную артерию, по которой Киев получает оружие НАТО, считает Сергей Колясников.

"Россия не оставит без ответа этот демарш укронацистов. Предлагаю разнести энергетические узлы 750 кВ и Бескидский тоннель", — написал он в своём Telegram-канале.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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