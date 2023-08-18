Украинский беспилотник, повредивший нежилое здание в Москве, и морской дрон ВСУ, пытавшийся атаковать корабль Черноморского флота — беспокоящие атаки Киева для получения медийного эффекта.
Тем не менее, украинская сторона должна получить достойный ответ на свою агрессию, уверены военные аналитики.
"Лучшим ответом на такие атаки будет продолжение кампании по системному уничтожению украинской портовой и промышленной инфраструктуры", — предложил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
В качестве мишеней для высокоточных ракет ВКС РФ стоит выбрать центральные энергоузлы на Украине и главную транспортную артерию, по которой Киев получает оружие НАТО, считает Сергей Колясников.
"Россия не оставит без ответа этот демарш укронацистов. Предлагаю разнести энергетические узлы 750 кВ и Бескидский тоннель", — написал он в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.