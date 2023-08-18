Собянин: на подлёте к Москве уничтожили вражеский БПЛА

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня ночью на подлёте к Москве уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, обломки беспилотника рухнули в районе "Экспоцентра".

"Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", — написал мэр в своём официальном Telegram-канале.

Согласно информации, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, как сообщили в авиаслужбах, закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, вылеты и прилёты отложены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.