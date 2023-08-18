Сегодня ночью на подлёте к Москве уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
По его словам, обломки беспилотника рухнули в районе "Экспоцентра".
"Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", — написал мэр в своём официальном Telegram-канале.
Согласно информации, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Кроме того, как сообщили в авиаслужбах, закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, вылеты и прилёты отложены.
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