Очередной регион РФ подвергся атаке беспилотников ВСУ. Какие данные раскрыли власти?

5:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Калужскую область снова пытались атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом предоставил как губернатор региона Владислав Шапша, так и пресс-служба Министерства обороны РФ. Pravda.Ru рассказывает о деталях инцидента.

Фото: https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887666203.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#pv=g%3D1887666203%2Fp%3D1887667762

Первыми об инциденте сообщили представители Министерства обороны в собственном телеграм-канале ведомства. Там уточнили, что в 5 утра попытка атаки была своевременно пресечена Вооруженными силами (ВС) РФ, пострадавших в результате инцидента не было.

"Сегодня около 5.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в опубликованном в 6:08 сообщении.

Информацию позднее прокомментировал и губернатор региона Шапша. Он заверил, что в ходе атаки урон не был нанесен ни гражданским лицам, ни инфраструктурным объектам.

"Сегодня ночью на юге области сбиты три беспилотных летательных аппарата. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — уточнял руководитель региона в своем телеграм-канале.

Почему дроны долетают до целей в регионах?

В беседе с Pravda.Ru Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, объяснил, что особенность полетов дронов в нынешних условиях заключается в том, что беспилотники летят на низких высотах.

"Конечно, на таких высотах с учетом углеводородных материалов, из которых делаются (это же не металлические дроны облегченные), их непросто заметить. Но сейчас замечаем, в своей основной массе сбиваем или сажаем. И в Дальнем Подмосковье, и в Калужской области, и в Ближнем Подмосковье. Но они же не только на Подмосковье летают, они постоянно посылают и на наши приграничные территории: это и Белгородская, и Брянская области, и в Курской области сейчас были. Но, я думаю, что скоро эта лавочка для них закончится", — объяснил специалист.

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