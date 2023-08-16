Калужскую область снова пытались атаковать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом предоставил как губернатор региона ВладиславШапша, так и пресс-служба Министерства обороны РФ. Pravda.Ru рассказывает о деталях инцидента.
Первыми об инциденте сообщили представители Министерства обороны в собственном телеграм-канале ведомства. Там уточнили, что в 5 утра попытка атаки была своевременно пресечена Вооруженными силами (ВС) РФ, пострадавших в результате инцидента не было.
"Сегодня около 5.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушений и пострадавших нет", — говорится в опубликованном в 6:08 сообщении.
Информацию позднее прокомментировал и губернатор региона Шапша. Он заверил, что в ходе атаки урон не был нанесен ни гражданским лицам, ни инфраструктурным объектам.
"Сегодня ночью на юге области сбиты три беспилотных летательных аппарата. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — уточнял руководитель региона в своем телеграм-канале.
Почему дроны долетают до целей в регионах?
В беседе с Pravda.Ru Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, объяснил, что особенность полетов дронов в нынешних условиях заключается в том, что беспилотники летят на низких высотах.
"Конечно, на таких высотах с учетом углеводородных материалов, из которых делаются (это же не металлические дроны облегченные), их непросто заметить. Но сейчас замечаем, в своей основной массе сбиваем или сажаем. И в Дальнем Подмосковье, и в Калужской области, и в Ближнем Подмосковье. Но они же не только на Подмосковье летают, они постоянно посылают и на наши приграничные территории: это и Белгородская, и Брянская области, и в Курской области сейчас были. Но, я думаю, что скоро эта лавочка для них закончится", — объяснил специалист.
Предыдущие атаки
Вооруженные силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
9 августа на подлете к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА);
В воскресенье, шестого августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введен план "Ковер";
В ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались предпринять целую серию атак по регионам РФ. Во-первых, Киев предпринял попытку атаки по военно-морской базе в Новороссийские, во-вторых, по ряду объектов в Крыме. Об этом вначале сообщили очевидцы, затем информацию подтвердили и в Минобороны РФ;
3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Калужской области, находящейся в двухстах километрах от Москвы, однако все шесть дронов были сбиты:
30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших;
30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".
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