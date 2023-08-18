Украинка дезертировала из ВСУ и вернулась к семье в ДНР через Германию и Грузию

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После начала спецоперации украинка Юлия Ганыч, подписавшая контракт с ВСУ, решила дезертировать из армии, чтобы вернуться к собственной семье в ДНР.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Она рассказала, что после начала боевых действий её госпиталь, где Ганыч служила поваром, перебросили из Мариуполя в Днепропетровск, а затем в Кировоград. Там женщина приняла решение дезертировать из вооруженных сил и воссоединиться с родными, которые оказались под другую в сторону линии боевого соприкосновения.

Ганыч пояснила РИА Новости, что ехать ей пришлось через Европу: автобусным маршрутом она добралась до Германии, после переехала в Польшу, а затем улетела в Грузию, откуда уже через Ростов-на-Дону в ДНР.

"Стращали меня. Ну, вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди — и всё хорошо. Хотелось бы сказать: те, кто хотят — чтобы не боялись, ехали", — посоветовала она остальным украинцам.

Ранее военный эксперт из США заверил, что у Киева остался только один шанс сохранить территории Украины.