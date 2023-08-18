После начала спецоперации украинка Юлия Ганыч, подписавшая контракт с ВСУ, решила дезертировать из армии, чтобы вернуться к собственной семье в ДНР.
Она рассказала, что после начала боевых действий её госпиталь, где Ганыч служила поваром, перебросили из Мариуполя в Днепропетровск, а затем в Кировоград. Там женщина приняла решение дезертировать из вооруженных сил и воссоединиться с родными, которые оказались под другую в сторону линии боевого соприкосновения.
Ганыч пояснила РИА Новости, что ехать ей пришлось через Европу: автобусным маршрутом она добралась до Германии, после переехала в Польшу, а затем улетела в Грузию, откуда уже через Ростов-на-Дону в ДНР.
"Стращали меня. Ну, вот, я приехала, мне помогли, нормальные адекватные люди — и всё хорошо. Хотелось бы сказать: те, кто хотят — чтобы не боялись, ехали", — посоветовала она остальным украинцам.
Ранее военный эксперт из США заверил, что у Киева остался только один шанс сохранить территории Украины.
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Заявление НАТО о том, что Украина отдаст РФ территории в обмен на членство в альянсе, вызвало мировой скандал. Эксперты же считают: у Киева нужно отобрать всё.