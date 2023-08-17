Замглавы руководства Тайваня прибыл в Сан-Франциско

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В Сан-Франциско прибыл заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ: он совершил транзитную остановку по пути из Парагвая в Тайбэй. Политика встретили председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер и глава Тайбэйского экономического и культурного представительства в США Сяо Мэйцинь.

Фото: Цзыю Шибао / Liberty Times

"Рад вернуться в Сан-Франциско и с нетерпением жду встречи со многими нашими друзьями".

Лай Циндэ, предположительно, останется в Сан-Франциско 16-17 августа, а 18 числа вернется на Тайвань.

Напомним, ранее МИД КНР прокомментировал поездку замглавы администрации, сказав, что Китай не одобряет транзитную поездку дерезе США.