В Сан-Франциско прибыл заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ: он совершил транзитную остановку по пути из Парагвая в Тайбэй. Политика встретили председатель Американского института на Тайване Лора Розенбергер и глава Тайбэйского экономического и культурного представительства в США Сяо Мэйцинь.
"Рад вернуться в Сан-Франциско и с нетерпением жду встречи со многими нашими друзьями".
Лай Циндэ, предположительно, останется в Сан-Франциско 16-17 августа, а 18 числа вернется на Тайвань.
Напомним, ранее МИД КНР прокомментировал поездку замглавы администрации, сказав, что Китай не одобряет транзитную поездку дерезе США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.