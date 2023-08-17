Daily Mail: Байден шёпотом рассказал об экономических достижениях США в Белом доме

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский президент Джо Байден перешёл на "жуткий шёпот", рассказывая об экономических успехах США в Белом доме, передаёт Daily Mail (DM).

Выступление Байдена в Белом доме

Внимание журналистов издания привлекла видеозапись с недавнего мероприятия в официальной резиденции президента США. Во время встречи американский лидер напомнил, что некоторые западные СМИ назвали выбранный им курс "байденомикой". При этом он усомнился, что проводимую им экономическую политику воспринимают положительно.

"Но знаете что? Она работает", — прошептал Байден в микрофон.

По данным DM, президент США обратился к "жуткому шёпоту", пытаясь доказать, что климатическое и налоговое законодательства в стране успешно функционируют, несмотря на природные пожары на Гавайях.

Ранее журналисты The New York Post обратили внимание на то, что Байден исказил свою биографию на одном из публичных мероприятий.