Американский президент Джо Байден перешёл на "жуткий шёпот", рассказывая об экономических успехах США в Белом доме, передаёт Daily Mail (DM).
Внимание журналистов издания привлекла видеозапись с недавнего мероприятия в официальной резиденции президента США. Во время встречи американский лидер напомнил, что некоторые западные СМИ назвали выбранный им курс "байденомикой". При этом он усомнился, что проводимую им экономическую политику воспринимают положительно.
"Но знаете что? Она работает", — прошептал Байден в микрофон.
По данным DM, президент США обратился к "жуткому шёпоту", пытаясь доказать, что климатическое и налоговое законодательства в стране успешно функционируют, несмотря на природные пожары на Гавайях.
Ранее журналисты The New York Post обратили внимание на то, что Байден исказил свою биографию на одном из публичных мероприятий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Шериф округа в Джорджии заявил, что ожидает явки экс-президента США Дональда Трампа для дальнейшего оформления в местную тюрьму, передаёт CNN.