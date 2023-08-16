NYP: президент США Байден исказил факты о своём рождении, семье и госдолге

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Президент США Джо Байден во время своего публичного выступления перед сотрудниками предприятия по производству электротехники в Милуоки серьёзно исказил факты своей биографии. Об этом сообщили журналисты издания The New York Post (NYP).

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Он рассказал, что его дедушка умер в молодом возрасте за шесть дней до его рождения. Однако на самом деле, дедушка Байдена скончался более чем за год до появления на свет нынешнего главы Белого дома, отметили журналисты.

Также президент США отметил, что его отец работал всю жизнь "как проклятый", имел среднее образование, так как у него не было возможности поступить в колледж. В реальности Байден-старший учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

Затем глава Белого дома запутался в государственном долге и бюджетном дефиците:

"Я сократил федеральный долг на 1,7 триллиона долларов".

Журналисты подчеркнули: с момента инаугурации Байдена госдолг США вырос с 27,75 триллионов долларов до примерно 32,7 триллионов долларов.