Сенатор Джабаров: говоря о "контрнаступлении" и "возвращении Крыма", Зеленский пытается оттянуть агонию

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Pravda.Ru оценил продолжающиеся нереалистичные заявления украинского президента Владимира Зеленского, планирующего "захватить Крым".

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Ранее экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что "у Украины больше шансов реализовать космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым", потому что у Киева, полностью зависящего от Запада, просто нет для этого ни военных, ни финансовых возможностей.

Джабаров уверен, что Зеленский и сам не верит в том, что Украина сможет "захватить" Крым.

"Зеленский прекрасно понимает весь потенциал нынешней Украины, прекрасно понимает, что сказка о контрнаступлении так и осталась сказкой, не более того. И он любой ценой пытается оттянуть агонию своего режима. Он же понимает, что западные партнеры не простят ему, что он не смог решить задачи, на которые делали ставки, то есть сломить Россию, победить Россию любой ценой, даже ценой всей украинской нации", — сказал Джабаров.

Сенатор уверен, что за громкими заявлениями Зеленского скрывается страх — он понимает, что ему придётся ответить за свои действия. И именно этот страх украинский президент пытается скрыть за громкими заявлениями, например, насчёт "возврата" Крыма, а также за терактами.

Джабаров не сомневается, что у Зеленского сейчас ужасное настроение, потому что он прекрасно понимает, что это только начало того, что ему придётся пережить.

Политик добавил, что все громкие слова Зеленского — это просто блеф, когда он ведёт себя, как маленький задиристый ребёнок.