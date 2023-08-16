Украинский лидер Владимир Зеленский может повторить судьбу Гитлера, если захочет воплотить в жизнь своё намерение по "возвращению" Крыма. В этом уверен экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон.
Аналитик считает, что планы Зеленского по захвату Крыма не имеют ничего общего с реальностью, потому что у Украине просто нет физических и военных возможностей для исполнения задуманного.
"Я думаю, что у Украины больше шансов воплотить в жизнь космическую программу и высадиться на Венере, чем захватить Крым. У них просто нет такой армии, они полностью зависят от финансовой и военной помощи Запада, а также от разведки", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По мнению аналитика, ситуация с Зеленским и Крымом схожа с тем, что испытал Гитлер, прятавшийся в весной 1945 года в бункере в Берлине перед тем, как фашистская Германия была окончательно разгромлена советскими войсками.
Джонсон уверен, что Зеленскому суждено пережить то же самое, что и Гитлеру.
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