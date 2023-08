Your browser does not support the audio element.

Украинский лидер Владимир Зеленский может повторить судьбу Гитлера, если захочет воплотить в жизнь своё намерение по "возвращению" Крыма. В этом уверен экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.