Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ через месяц прекратят наступление из-за потерь

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Через месяц вооружённые силы Украины (ВСУ) из-за осенних дождей и полученного в боях урона в живой силе и технике прекратят боевые действия. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале.

Фото: kyivpost.com

Эксперт считает, что наступление может продлиться ещё четыре-пять недель, а зима, вероятно, будет суровее предыдущей.

Украинская армия несёт настолько тяжёлые потери, что не за горами новая волна принудительной мобилизации в стране, добавил Джонсон. По его мнению, у Киева больше нет необходимого для начала нового сражения вооружения.

Ранее ВСУ показали видео с двумя брошенными на обочине дороги подбитыми танками "Леопард".