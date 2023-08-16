Forbes: ВСУ перебросили на фронт последнее крупное подразделение

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Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) наконец-то перебросили на фронт свою самую мощную часть — 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение, которое держали в резерве, написал обозреватель Дэвид Экс в статье Forbes.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Журналист отметил, что укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker и танками Challenger-2 бригада численностью в 2000 человек, вступила в бой в Запорожской области.

По мнению Экса, для долгожданного контрнаступления Киева такой шаг является хорошей и плохой новостью одновременно.

Вечно не может сражаться ни одна бригада, когда "элитные" части отступят для отдыха, столь же мощных свежих бригад, которые могли бы их заменить, может не оказаться, заключил автор публикации.