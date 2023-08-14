Угрожавшего пассажирам авиарейса Сидней — Куала-Лумпур мужчину задержала полиция

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В Сиднее пассажир рейса MH122, следующего из Сиднея в Куала-Лумпур, был задержан сотрудниками австралийской федеральной полиции (AFP). Мужчина, 45 лет пытался создать угрозу для экипажа и других пассажиров на борту, сообщает ТАСС.

Фото: Ибрагим Аль Омари

Подробности задержания

AFP оперативно действовала и арестовала мужчину на борту самолета. Пассажир был задержан без каких-либо происшествий, и остальные пассажиры были эвакуированы с борта. В официальном заявлении от полиции отмечается, что угроз больше нет, ситуация под контролем.

Предъявление обвинений

По данным из сообщений, арестованному мужчине будут предъявлены обвинения, связанные с нарушением правил безопасности на воздушном транспорте. Ожидается, что обвинения будут предъявлены к концу текущего дня.

Случай на борту и его последствия

По предварительной информации, самолет, который должен был отправиться в Куала-Лумпур в 14:40 по местному времени (07:40 мск), вынужденно приземлился в аэропорту отправления. Это произошло из-за того, что один из пассажиров начал угрожать экипажу и остальным людям на борту. В чём заключались угрозы - не уточняется.

В связи с этим инцидентом аэропорт Сиднея временно приостановил 37 внутренних рейсов, однако, как подчеркнули представители воздушной гавани, международные рейсы продолжились согласно расписанию.

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