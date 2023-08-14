Мятежные военнослужащие Нигера сегодня выступили с заявлением о готовности к преследованию свергнутого главы государства Мохамеда Базума.
Корреспонденты Associated Press сообщают, что мятежники обвиняют Базума в госизмене, а также в подрыве безопасности страны. Военные заявили, что политик будет ликвидирован.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.