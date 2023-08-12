Сенатор Пушков: критика Кулебы призывов к мирным переговорам с Россией свидетельствует о тревоге киевского режима

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Украинское правительство не сможет заставить замолчать тех, кто выступает с призывами к проведению мирных переговоров с российской стороной, следует из сообщения в Телеграм-канале сенатора Алексея Пушкова. По его словам, киевский режим, очевидно, встревожен этим.

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

"Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга?" — задал вопрос Пушков.

Речь идёт о заранее проигранной партии, констатировал российский политик.

Напомним, руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее выступил с заявлением о предстоящем сложном политическом сезоне. Министр аргументировал своё мнение тем, что к переговорам с Кремлём стали призывать в последнее время всё больше государств мира.