Голландский журналист и политолог Аб Гителинк высказался о том, к чему приведёт обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Это, по его мнению, взять украинцам верх над русскими в небе не поможет, а вызовет только новый виток эскалации конфликта.
Политолог назвал подготовку украинских пилотов управлению F-16 "плохим планом", который, как считают военные, просто не сработает.
"Кроме того, сейчас идёт и наступление русских, они могут сбить истребители F-16. Насколько мне известно, у русских сейчас преимущество в небе. И я не думаю, что силы могут сравняться или украинцы смогут взять верх", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
К завершению военных действий это точно не приведёт. Закончить конфликт можно только за столом переговоров, заключил аналитик.
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