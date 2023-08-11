Политолог Гителинк: обучение пилотов ВСУ на F-16 не поможет взять верх над русскими

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Голландский журналист и политолог Аб Гителинк высказался о том, к чему приведёт обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Это, по его мнению, взять украинцам верх над русскими в небе не поможет, а вызовет только новый виток эскалации конфликта.

Фото: Splash/ All Over

Политолог назвал подготовку украинских пилотов управлению F-16 "плохим планом", который, как считают военные, просто не сработает.

"Кроме того, сейчас идёт и наступление русских, они могут сбить истребители F-16. Насколько мне известно, у русских сейчас преимущество в небе. И я не думаю, что силы могут сравняться или украинцы смогут взять верх", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

К завершению военных действий это точно не приведёт. Закончить конфликт можно только за столом переговоров, заключил аналитик.