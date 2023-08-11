Президент Эквадора снял ограничение на проведние собраний в условиях режима ЧП

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В Эквадоре снова можно проводить собрания: лидер страны Гильермо Лассо внёс правки в недавно вышедший указ. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Фото: РБК

"Президент Гильермо Лассо изменил указ № 841 указом № 843, отменив ограничение права на свободу собраний на территории страны".

Ранее Лассо ввёл ограничения на организацию официальных встреч из-за убийства одного из кандидатов в президенты Фернандо Вильявисенсио и последующего режима ЧП.

Напомним, в Эквадоре досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 20 августа.