Один из религиозных лидеров Нигера, глава евангелической церкви Элайджа Айоделе, призвал президента США Джо Байдена оставить Нигер в покое под страхом божественной кары.
"Идти воевать в Нигере все равно, что сражаться с Богом, США дорого заплатят за это, если вторжение произойдет. Это также дискредитирует правительство Джо Байдена", — заявил Айоделе.
Многие религиозные деятели и политики Нигерии убеждены, что Запад во главе с Францией и США пытается развязать полномасштабную войну в Западной Африке, добиваясь военного вмешательства соседних стран в дела Нигера.
В частности, один из лидеров нигерийской правящей партии "Всеобщий прогрессивный прогресс" Адаму Гарба заявил: "Запад во главе с Францией и США пытается втянуть ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств) в полномасштабную войну в регионе. Любое военное вторжение в Нигер может привести к этому".
Недавно исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась в Ниамее с военным руководством Нигера, отстранившим от власти президента Мохамеда Базума, и предупредила, что страна может потерять сотни миллионов долларов военной и экономической помощи.
По оценке французской радиостанции RFI, визит Нуланд оказался бесполезным и не способствовал урегулированию кризиса. RFI отмечает, что визит был "неудачным", поскольку Нуланд не удалось встретиться ни со свергнутым президентом Мохамедом Базумом, ни с лидером повстанцев Абдурахманом Тчиани.
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