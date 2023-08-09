МИД России рекомендует соотечественникам воздерживаться от поездок в Нигер до полной стабилизации обстановки в стране

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На территории Нигера проживает на сегодняшний день немного граждан России, и какие-либо инциденты с их участием там не происходили. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление замглавы департамента информации и печати российского МИД Алексея Зайцева.

Фото: РИА Новости

Чиновник сообщил об этом, сославшись на посольство РФ в Мали, по совместительству курирующее Нигер. По словам Зайцева, с немногочисленными гражданами России, живущими в захваченном мятежниками Нигере, постоянно поддерживают связь.

Представитель российского внешнеполитического ведомства рекомендовал соотечественникам воздерживаться от поездок в Нигер до тех пор, пока обстановка в республике полностью не нормализуется.