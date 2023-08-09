Исход противостояния на Украине будет определяться не Киевом, а Соединёнными Штатами Америки после президентских выборов, сообщает CNN.
По информации телеканала, президентская гонка в США, вероятно, повлияет на дальнейшую судьбу украинского государства. Как напомнил автор материала, осенью 2024 года американцам предстоит выбрать нового лидера страны или же переизбрать действующего президента.
"Есть большая вероятность, что это сыграет большую роль в решении судьбы Украины и повлияет на исход украинского конфликта", — сказано в публикации.
Автор также подчеркнул: контрнаступление ВСУ "застопорилось". Он допустил, что в зимний период Украина столкнётся с новыми сложностями, которые могут привести к сокращению или остановке поддержки со стороны США.
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