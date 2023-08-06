Из сегодняшнего заявления экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа следует, что третья мировая война будет предотвращена, если его переизберут на выборах президента в 2024 году.
В ходе очередной встречи с избирателями в Южной Каролине Трамп акцентировал внимание на наличии мощнейшего вооружения, способного уничтожить весь мир.
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