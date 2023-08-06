Трамп заверил, что предотвратит третью мировую войну в случае переизбрания на пост президента США

0:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Из сегодняшнего заявления экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа следует, что третья мировая война будет предотвращена, если его переизберут на выборах президента в 2024 году.

Фото: AFP

В ходе очередной встречи с избирателями в Южной Каролине Трамп акцентировал внимание на наличии мощнейшего вооружения, способного уничтожить весь мир.