Американские генералы встревожены колоссальными возможностями российского атомного подводного флота, способного уничтожить США. Такое заявление сделал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Redacted.
"Обратите внимание, что они перестали говорить о "поражении" России от Украины. <…> О чём они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ. В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США", — отметил эксперт.
Джонсон подчеркнул превосходство Москвы в этой отрасли, поскольку у неё имеется беспилотный подводный флот (аппаратами "Посейдон" — Прим. Ред.), способный нести ядерное оружие и наносить удары по США. Америка не способна предотвратить такую угрозу и оказать ей сопротивление.
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