Североатлантический альянс столкнётся с большими проблемами с обороной в Прибалтике, так как западное оружие показало плохие результаты на Украине. Об этом сообщили аналитики в материале Asia Times.
Несмотря на помощь Запада в обучении украинских солдат и поставках вооружения ВСУ, киевский режим потерпел "сокрушительное поражение" в ходе контрнаступления, отметили эксперты.
"Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнётся с серьёзными трудностями в том случае, если ему придётся защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы", — указали авторы AT.
Военно-политический блок начинает осознавать, что их военная техника не является чудо-оружием, которое сможет защитить НАТО в случае войны с Россией, сделали вывод эксперты.
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