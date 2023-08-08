AT: НАТО ждут большие трудности с обороной в Прибалтике из-за разгрома ВСУ

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Североатлантический альянс столкнётся с большими проблемами с обороной в Прибалтике, так как западное оружие показало плохие результаты на Украине. Об этом сообщили аналитики в материале Asia Times.

Фото: ©Dziennik-polityczny.com

Несмотря на помощь Запада в обучении украинских солдат и поставках вооружения ВСУ, киевский режим потерпел "сокрушительное поражение" в ходе контрнаступления, отметили эксперты.

"Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнётся с серьёзными трудностями в том случае, если ему придётся защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы", — указали авторы AT.

Военно-политический блок начинает осознавать, что их военная техника не является чудо-оружием, которое сможет защитить НАТО в случае войны с Россией, сделали вывод эксперты.