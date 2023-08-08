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The Times: вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире

0:56
Мир

Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Об этом заявил подполковник столичного командования.

The Times: вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире
Фото: armenianreport.com

"В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории… Это Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale", — сказал он в интервью The Times.

По его словам, Россия поняла, что "биться головой" о стену Киева бессмысленно. Однако у украинской армии всё же есть одно слабое место — боеприпасы. Подполковник считает, что если Запад не увеличит их поставки, эта зима станет тяжелее предыдущей.

Ранее он заявил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot перехватил российскую ракету "Кинжал", которая была направлена на правительственный квартал Киева.

 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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