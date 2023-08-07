The Times: Россия пыталась поразить "Кинжалом" правительственный квартал Киева

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Россия пыталась нанести удар по правительственному кварталу Киева гиперзвуковой ракетой "Кинжал" после атаки украинских беспилотников на Москву. Об этом заявили журналисты издания The Times.

Фото: Военные и коммерческие технологии

По их данным, российский истребитель МиГ-31 взлетел с авиабазы Саваслейка и выпустил ракету в сторону столицы Незалежной. У украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) было несколько минут, чтобы сбить её. Однако зенитно-ракетный комплекс Patriot перехватил "Кинжал", утверждают в материале.

"У нас есть планшет для контроля воздушной ситуации, и когда есть приближающаяся баллистическая ракета, компьютер немедленно это регистрирует и рисует зону, которую она должна поразить. Он вычислил цель на основе траектории. Система нарисовала круг с центром над Майданом — целились точно в правительственный квартал", — рассказал подполковник киевской ПВО.

Ранее Герой России Сергей Липовой заявил, что ни один комплекс в мире не способен перехватить российские "Кинжалы".