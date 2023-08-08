Генерал Цителашвили обвинил Евросоюз и США в попытке открытия второго фронта против России

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Из заявления бригадного генерала Грузии Тристана Цителашвили следует, что коллективный Запад в настоящее время предпринимает попытки открытия второго фронта против Российской Федерации.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По словам Цителашвили, Евросоюз и Соединённые Штаты сейчас заметно активизировались и совместно действуют под предлогом сохранения целостности Грузии, пишут "Известия".