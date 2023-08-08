Telegraph: в этом году мир не дождётся успехов украинского контрнаступления

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Контрнаступление украинских войск проходит совсем не по тому сценарию, на который рассчитывали в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, заявил британский обозреватель Доминик Николз.

Фото: 360tv.ru

Киву не помогла бы и "правильная западная тактика", добавил он, так как в любом случае подразделениям ВСУ нужно было преодолеть обширные минные поля под огнём противника, чтобы дойти до оборонительных позиций.

"Украинские стратеги должны помнить старую военную истину: никогда не забывайте, что у неприятеля тоже есть право голоса", — напомнил эксперт в своей статье для Telegraph.

Даже если Запад увеличит поставки вооружений, даже если передаст ВСУ авиацию, переломить ситуацию не получится в ближайшие месяцы, уверен обозреватель.

"Есть реальный шанс, что значительного сдвига линии фронта в этом году мы так и не увидим", — предупредил Николз.