Филиппинам необходимо в срочном порядке ликвидировать военное присутствие на Аюнгин в Южно-Китайском море - таково требование властей КНР. МИД страны сказало, что азиатское государство "игнорирует добрую волю и искренность" со стороны Пекина.
"Мы вновь настаиваем, чтобы филиппинская сторона немедленно отбуксировала корабль, "севший на мель" в зоне рифов Аюнгин, и восстановила ситуацию, когда там не было людей и оборудования".
В свою очередь, Китай заявил, что готов сесть за стол переговоров с Филиппинами с целью прийти к общему решению, удовлетворяющему интересы государств.
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