На портале офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского опубликовано сообщение, из которого следует, что в переговорах по украинскому кризису в саудовской Джидде поучаствовали официальные представители свыше 40 государств мира.
Это число практически втрое выше, чем на консультациях, состоявшихся в Копенгагене, говорится в заявлении украинского правительства.
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