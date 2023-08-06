Киевский режим: в переговорах по Украине в Джидде участвовали свыше 40 стран

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На портале офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского опубликовано сообщение, из которого следует, что в переговорах по украинскому кризису в саудовской Джидде поучаствовали официальные представители свыше 40 государств мира.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Это число практически втрое выше, чем на консультациях, состоявшихся в Копенгагене, говорится в заявлении украинского правительства.