Представители киевского режима в ходе переговоров по украинскому кризису в саудовской Джидде уже не настаивал на "мирном плане", ранее предложенном Владимиром Зеленским.
Корреспонденты Wall Street Journal сегодня сообщают об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник из числа европейских дипломатов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.