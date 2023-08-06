WSJ: киевский режим на переговорах в Джидде больше не настаивал на мирном плане Зеленского

0:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители киевского режима в ходе переговоров по украинскому кризису в саудовской Джидде уже не настаивал на "мирном плане", ранее предложенном Владимиром Зеленским.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Корреспонденты Wall Street Journal сегодня сообщают об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник из числа европейских дипломатов.