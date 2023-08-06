Власти Армении обвинили государственное ТВ Азербайджана в посягательстве на суверенитет страны

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Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян предъявила обвинение государственному телевидению Республики Азербайджан в посягательстве на суверенитет страны.

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Причиной стала демонстрация кинофильма, кадры которого позиционируют всю армянскую территорию как азербайджанскую, говорится в сообщении Бадалян в социальной сети.