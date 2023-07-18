Армения и ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

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Ключевой темой диалога между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид стало обсуждение вопросов безопасности на Южном Кавказе. Как передаёт МИД Еревана.

Фото: armeniasputnik.ru

"Арарат Мирзоян представил генеральному секретарю ОБСЕ ситуацию в сфере безопасности, сложившуюся на Южном Кавказе, а также последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

Министр Армении также уделил особое внимание непристойному отношению Азербайджана, который продолжает блокировать Лачинский коридор, тем самым показательно игнорируя обязывающие решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля.

Помимо этого, без внимания не остались и вопросы региональной повестки, а также дискуссия "о деятельности и роли ОБСЕ в условиях текущих вызовов".