Алексей Арестович* объяснил, почему его разочаровал Запад.
Украинский военный аналитик заявил, что погоня за социальными и технологическими благами лишила человека саободы и творческого начала.
"Стоит признать, что у Запада, куда мы все дружно стремимся, нет будущего", — написал бывший помошник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
К такому выводу Арестович пришёл, глядя на то, как Запад относится к "российской агрессии". Недовольство аналитика вызвало и то, что западные страны вытестянются из Африки. Отмечает он и недостатки западной внутренней политики.
Для нас это хорошо видно по политике Запада как по отношению российской агрессии, так и по вытеснению западных стран из Африки и по западной внутренней политике.
"У Востока также нет будущего. Мир стремительно консерватизируется, не предлагая никаких проектов", — выразил своё мнение Арестович.
Ранее Арестович привёл доказательства того, что Запад боится Россию.
* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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