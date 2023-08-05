Арестович* заявил, что у Запада нет будущего

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович* объяснил, почему его разочаровал Запад.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Украинский военный аналитик заявил, что погоня за социальными и технологическими благами лишила человека саободы и творческого начала.

"Стоит признать, что у Запада, куда мы все дружно стремимся, нет будущего", — написал бывший помошник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

К такому выводу Арестович пришёл, глядя на то, как Запад относится к "российской агрессии". Недовольство аналитика вызвало и то, что западные страны вытестянются из Африки. Отмечает он и недостатки западной внутренней политики.

Для нас это хорошо видно по политике Запада как по отношению российской агрессии, так и по вытеснению западных стран из Африки и по западной внутренней политике.

"У Востока также нет будущего. Мир стремительно консерватизируется, не предлагая никаких проектов", — выразил своё мнение Арестович.

Ранее Арестович привёл доказательства того, что Запад боится Россию.

* росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.