Экс-премьер Таиланда перенёс возвращение на родину ещё на две недели

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Таксин Чинават, который находился в добровольном изгнании за рубежом более 15-и лет, вернётся на родину через две недели: датой приезда он выбрал 10 августа. Экс-премьер должен пройти медицинский осмотр.

Фото: РИА Новости

"Дата и время [приезда] будут объявлены дополнительно".

Напомним, Чинават был премьером Таиланда в период с 2001 по 2006 гг., его карьера закончилась после политического переворота, проводимого группой военных под руководством Сонтхи Буньяратглина во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Только в 2008 году Чинават вернулся в Таиланд, чтобы предстать перед судом. После этого он окончательно покинул страну.