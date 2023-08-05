Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пять лет назад планировал организовать ликвидацию президента Венесуэлы, заявил сам Николас Мадуро во время торжеств по поводу 86-й годовщины Нацгвардии страны.
"Сегодня исполняется пять лет с того дня, как империализм и его приспешники перешли свои собственные границы и в отчаянии хотели убить меня и тем самым сломить революцию", — добавил он.
Мадуро заверил, что организатором покушения был именно Трамп, который приказал экс-главе Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу профинансировать и подготовить террористическую группу.
Ранее в Кремле заявили, что российские власти отказываются доверять на слово США о содействии экспорту при зерновой сделке.
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