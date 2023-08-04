Запад развернул масштабную гибридную информационную борьбу против России и официального правительства Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, большая часть потока "новостей" направлены на патриотично настроенных граждан.
По словам Вучича, методы гибридной войны весьма тривиальны.
"Я вам открою, как ведётся пропаганда против нас: появится в Telegram какой-нибудь "Зелёный медведь", и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом — там каждая вторая, третья новость против Вучича", — заявил сербский президент на брифинге.
По словам Вучича, когда подобные каналы начинают проверять, оказывается, что поток информации идёт из соседней страны — члена НАТО, и она находится под большим влиянием Запада.
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