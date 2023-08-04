Вучич: Запад начал гибридную борьбу с РФ и Сербией — какой-нибудь "Зелёный медведь"

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Запад развернул масштабную гибридную информационную борьбу против России и официального правительства Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, большая часть потока "новостей" направлены на патриотично настроенных граждан.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По словам Вучича, методы гибридной войны весьма тривиальны.

"Я вам открою, как ведётся пропаганда против нас: появится в Telegram какой-нибудь "Зелёный медведь", и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом — там каждая вторая, третья новость против Вучича", — заявил сербский президент на брифинге.

По словам Вучича, когда подобные каналы начинают проверять, оказывается, что поток информации идёт из соседней страны — члена НАТО, и она находится под большим влиянием Запада.